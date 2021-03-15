Почеттино установил антирекорд ПСЖ в эпоху катарских владельцев

ПСЖ потерпел три поражения в Лиге 1 в 12 первых матчах под руководством Маурисио Почеттино.

Как сообщает Stats Foot, это худший результат для тренеров парижан в эпоху катарских владельцев.

Напомним, что клуб был куплен фондом Qatar Sports Investments в мае 2011 года.

Почеттино возглавил ПСЖ 2 января, сменив на посту наставника команды уволенного Томаса Тухеля.

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