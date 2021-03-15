Почеттино установил антирекорд ПСЖ в эпоху катарских владельцев
ПСЖ потерпел три поражения в Лиге 1 в 12 первых матчах под руководством Маурисио Почеттино.
Как сообщает Stats Foot, это худший результат для тренеров парижан в эпоху катарских владельцев.
Напомним, что клуб был куплен фондом Qatar Sports Investments в мае 2011 года.
Почеттино возглавил ПСЖ 2 января, сменив на посту наставника команды уволенного Томаса Тухеля.
Не пропустите: В текущем сезоне Лиги 1 ПСЖ проиграл столько же домашних матчей, сколько за семь предыдущих чемпионатов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
РФС опубликовал заявление о допинг-скандале с участием российских футболистов
-
Marca подтвердила интерес "Вильярреала" к хавбеку "Локомотива"
-
Почеттино установил антирекорд ПСЖ в эпоху катарских владельцев
-
Стала известна заявка сборной России на молодёжный Евро-2021
-
1
Роналду провёл юбилейный матч в высших дивизионах
-
Агент Обухова отреагировал на информацию о скрытии положительной допинг-пробы
-
Моуринью прокомментировал травму Сон Хын Мина
-
В текущем сезоне Лиги 1 ПСЖ проиграл столько же домашних матчей, сколько за семь предыдущих чемпионатов
-
Иньяки Уильямс сыграл 184 матча подряд в Примере. Это третья лучшая серия в истории турнира
-
"Ювентус" потерял Буффона
-
Моуринью повторил личный тренерский антирекорд
-
Игнашевич отреагировал на призывы уйти с поста тренера "Торпедо"
-
1
Роналду может бесплатно покинуть "Ювентус"
-
Чудовищный фол из украинского футбола (видео)
-
Игрока "Ростова" могут дисквалифицировать на четыре года за допинг
-
Главные новости дня: 14 марта
-
1
ПСЖ сенсационно проиграл аутсайдеру Лиги 1
-
"Севилья" в дерби одолела "Бетис"
-
1
"Милан" уступил "Наполи" в матче Серии А
-
2
Пеле - Роналду: "Поздравляю с тем, что ты побил мой рекорд по голам в официальных матчах"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13