Почеттино установил антирекорд ПСЖ за последние 10 лет
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" потерпел девятое поражение в 46 матчах под руководством Маурисио Почеттино. Данный показатель является худшим для парижского клуба за последние 10 лет.
Процент поражения составляет 19,6. Хуже было только у Антуана Комбуаре, который в период с 2009 по 2011 годы проиграл 21,4% матчей.
49-летний Почеттино тренирует ПСЖ с января 2021 года. Под его руководством парижский клуб становился обладателем Кубка Франции и Суперкубка Франции, а в Лиге 1 в прошлом сезоне занял второе место.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13