Почеттино установил антирекорд ПСЖ за последние 10 лет

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Почеттино установил антирекорд ПСЖ за последние 10 лет

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" потерпел девятое поражение в 46 матчах под руководством Маурисио Почеттино. Данный показатель является худшим для парижского клуба за последние 10 лет.

Процент поражения составляет 19,6. Хуже было только у Антуана Комбуаре, который в период с 2009 по 2011 годы проиграл 21,4% матчей.

49-летний Почеттино тренирует ПСЖ с января 2021 года. Под его руководством парижский клуб становился обладателем Кубка Франции и Суперкубка Франции, а в Лиге 1 в прошлом сезоне занял второе место.

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