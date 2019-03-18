Почеттино: в "Барселоне" есть прекрасные игроки и один гений



Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что "Барселона" является фаворитом Лиги Чемпионов.

"В "Барселоне" есть прекрасные игроки и один гений. Месси творит на поле то, чего никто не ожидает. Он удивляет в каждом матче. Мне повезло, что я вижу его игру. К сожалению, такого игрока нет в моей команде.

Также я бы отметил работу главного тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Если можно говорить о фаворите в Лиге Чемпионов, то это "Барселона", - цитирует Почеттино Mundo Deportivo.

В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Барселона" встретится с "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" ждет противостояние с "Манчестер Сити".

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