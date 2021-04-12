Почеттино: "В матче с "Баварией", произойти может все, что угодно"

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, чего стоит ожидать от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией".

"Убежден, что произойти может все, что угодно. "Бавария" — лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к ним с огромным уважением.Однако, мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и стараться ее добиться", — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первой четвертьфинальной встрече, которая прошла в Мюнхене, парижане одержали победу со счетом 3:2.

Ответный матч состоится завтра, 13 апреля в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.