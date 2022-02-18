Почеттино в восторге от Месси
Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.
"Месси – это есть и футбол. Он лучший игрок в мире. Если вам нужно объяснить, что такое футбол, то просто говорите, что это Месси.
В последнем матче с "Реалом" ПСЖ хорошо играл благодаря Месси", – сказал Почеттино.
В нынешнем сезоне Месси сыграл 14 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.
Также не пропустите: Назван лучший гол недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ЦСКА объявил о трансфере Карраскаля
-
Президент Ла Лиги рассказал о влиянии ухода Месси и Роналду на чемпионат Испании
-
"Тоттенхэм" не хочет, чтобы Конте контактировал с прессой из Италии
-
1
Почеттино в восторге от Месси
-
"Барселона" готова предложить 20 миллионов Холанду
-
Ла Лига зафиксировала случаи оскорбления семьи Пике в каталонском дерби
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Назван лучший гол недели в Лиге Европы
-
Названы примерные сроки возвращения в строй Ансу Фати
-
Геннадий Орлов ярко подвёл итоги матча "Зенит" - "Бетис"
-
"Лестер" заключил новый контракт с португальским защитником
-
"Спартак" заявил на сезон ещё одного новичка
-
Тухель не верит, что "Челси" выиграет АПЛ в этом сезоне
-
Уткин отреагировал на вероятные изменения в лимите на легионеров в РПЛ
-
"Атлетико" бесплатно подписал португальского таланта
-
"Айнтрахт" продлил контракт с 38-летним Хасебе до 2027 года
-
Анчелотти считает, что поражение от ПСЖ ударило по имиджу "Реала"
-
"Спартак" ответил "Ахмату" на предложение по Гапонову
-
1
Мбаппе сообщил, что его не устраивает в ПСЖ
-
Клаудиньо сравнил чемпионаты России и Бразилии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13