Почеттино в восторге от Месси

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Почеттино в восторге от Месси

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об аргентинском нападающем команды Лионеле Месси.

"Месси – это есть и футбол. Он лучший игрок в мире. Если вам нужно объяснить, что такое футбол, то просто говорите, что это Месси.

В последнем матче с "Реалом" ПСЖ хорошо играл благодаря Месси", – сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне Месси сыграл 14 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает не только моя тупая сестра и мой заднеприводной друг второгодник, а даже мой кот Бадр!

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