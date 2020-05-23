Почеттино в январе отказал "Барселоне"

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Почеттино в январе отказал "Барселоне"

В январе "Барселона" приглашала Маурисио Почеттино на пост главного тренера, утверждает Marca.

По сведениям издания, аргентинский специалист входил в шорт-лист "сине-гранатовых" наряду с Хави и Рональдом Куманом.

В итоге 48-летний наставник отказал каталонскому клубу, объяснив своё решение делом принципа. Напомним, что ранее он возглавлял "Эспаньол" - принципиального соперника "Барсы".

"Блауграна" провалила переговоры не только с Почеттино, но и с остальными кандидатами, поэтому назначила менее статусного Кике Сетьена.

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Комментарии

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lesnovsky

Ничего не добился... Распиаренный петух... Как и пеналду...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Уважуха!Не перебежал как Энрике Луис!В Барсе всегда играли гнилые люди!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Respect!

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