Почеттино в январе отказал "Барселоне"
В январе "Барселона" приглашала Маурисио Почеттино на пост главного тренера, утверждает Marca.
По сведениям издания, аргентинский специалист входил в шорт-лист "сине-гранатовых" наряду с Хави и Рональдом Куманом.
В итоге 48-летний наставник отказал каталонскому клубу, объяснив своё решение делом принципа. Напомним, что ранее он возглавлял "Эспаньол" - принципиального соперника "Барсы".
"Блауграна" провалила переговоры не только с Почеттино, но и с остальными кандидатами, поэтому назначила менее статусного Кике Сетьена.
Не пропустите: Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Названа дата начала следующего сезона французской Лиги 1
-
Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны"
-
Пока "Ньюкасл" пытаются сделать новым "денежным мешком", болельщики вспоминают сезон 1995/96. "Сороки" проиграли титул АПЛ, имея 12 очков отрыва
-
"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"
Лента новостей
-
Булыкин: "Навсегда запомнил фразу Даши Букиной: "Сделай мне хет-трик"
-
Официально: испанская Примера возобновится 8 июня
-
Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус
-
3
Почеттино в январе отказал "Барселоне"
-
Названа дата начала следующего сезона французской Лиги 1
-
Деспотович попрощался с "Оренбургом"
-
Три клуба претендуют на защитника "Баварии" Боатенга
-
Бышовец рассказал, какие проблемы будут у Николича в "Локомотиве"
-
Жену защитника "Арсенала" задержали в аэропорту Лондона
-
"Ростов" лидирует в борьбе за форварда "Оренбурга" Деспотовича
-
3
Пять футболистов принципиально не хотят уходить из "Барселоны"
-
Представитель Реки косвенно подтвердил интерес "Локомотива"
-
Пока "Ньюкасл" пытаются сделать новым "денежным мешком", болельщики вспоминают сезон 1995/96. "Сороки" проиграли титул АПЛ, имея 12 очков отрыва
-
Вратарь "Минска" рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит"
-
Рангник выбрал двух членов своего штаба в "Милане"
-
3
"Барселона" определила список из шести неприкосновенных игроков
-
"Ньюкасл" нацелился на защитника "Баварии"
-
"Барселона" и "Манчестер Сити" близки к договорённости по обмену защитниками
-
Румменигге озвучил окончательную позицию "Баварии" по выкупу Коутиньо
-
4
Месси - лучший бомбардир в истории ЛЧ к 23 годам, Роналду не попал в топ-10
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14