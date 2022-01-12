Почеттино ведет тайные переговоры с "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино по-прежнему хочет возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, аргентинский специалист ведет тайные переговоры с английским клубом на тот случай, если ПСЖ уволит его по окончании сезона. Почеттино хотел возглавить "Манчестер Юнайтед" после отставки Уле-Гуннара Сульшера, но руководство ПСЖ отказалось отпускать его. Впрочем, недавно появилась информация, что ПСЖ летом возглавит Зинедин Зидан.

Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ под руководством Почеттино не сумел стать чемпионом Франции, финишировав на втором месте.

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