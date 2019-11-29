Почеттино впервые прокомментировал увольнение из "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэммаурисио почеттино

Почеттино впервые прокомментировал увольнение из "Тоттенхэма"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино более недели хранил молчание, а сейчас наконец высказался о своём увольнении из лондонского клуба.

"Я хочу поблагодарить руководство "Тоттенхэма" за возможность быть частью истории клуба. Я также хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в "Тоттенхэме" за эти пять с половиной лет - всех сотрудников клуба и игроков. Наконец, я хочу особо отметить болельщиков, которые своей невероятной поддержкой делают эту командой такой великой.

Я отдавал всего себя, чтобы достичь целей, которые были поставлены передо мной во время нашей первой встречи. Были как сложные вызовы, так и большие успехи. Всего наилучшего в будущем, я уверен, что наши пути ещё пересекутся", - цитирует аргентинского специалиста Daily Mail.

"Тоттенхэм" объявил об отставке Почеттино 19 ноября, а на следующий день назначил на пост главного тренера Жозе Моуринью.

Не пропустите: Кейн рассказал о взаимоотношениях с Моуринью. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна

Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов