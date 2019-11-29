Почеттино впервые прокомментировал увольнение из "Тоттенхэма"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино более недели хранил молчание, а сейчас наконец высказался о своём увольнении из лондонского клуба.

"Я хочу поблагодарить руководство "Тоттенхэма" за возможность быть частью истории клуба. Я также хочу сказать спасибо всем, кого я встретил в "Тоттенхэме" за эти пять с половиной лет - всех сотрудников клуба и игроков. Наконец, я хочу особо отметить болельщиков, которые своей невероятной поддержкой делают эту командой такой великой.

Я отдавал всего себя, чтобы достичь целей, которые были поставлены передо мной во время нашей первой встречи. Были как сложные вызовы, так и большие успехи. Всего наилучшего в будущем, я уверен, что наши пути ещё пересекутся", - цитирует аргентинского специалиста Daily Mail.

"Тоттенхэм" объявил об отставке Почеттино 19 ноября, а на следующий день назначил на пост главного тренера Жозе Моуринью.

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