Почеттино вспомнил забавный случай, связанный с Моуринью
Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино вспомнил забавный случай, который помог ему построить хорошие отношения с наставником "шпор" Жозе Моуринью.
История произошла в 2012 году. Тогда писали, что Почеттино, возглавлявший на тот момент "Эспаньол", может сменить Моуринью на посту главного тренера в "Реале."
"Эспаньол" должен был играть с "Реалом" на пресс-конференции перед матчем у меня спросили об этом. Я сказал, что мои дети спят в пижамах "Эспаньола" каждую ночь, поэтому мне трудно думать о смене клуба.
Когда я прибыл на стадион, Жозе ждал меня с сумкой, в которой была бутылка вина и два комплекта формы "Реала". Он сказал: "Все хорошо. Теперь твои дети будут носить это!" С тех пор у нас хорошие отношения", - цитирует Почеттино The Mirror.
Отметим, Моуринью сменил Почеттино на посту главного тренера "Тоттенхэма".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18