Почеттино вспомнил забавный случай, связанный с Моуринью

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Почеттино вспомнил забавный случай, связанный с Моуринью

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино вспомнил забавный случай, который помог ему построить хорошие отношения с наставником "шпор" Жозе Моуринью.

История произошла в 2012 году. Тогда писали, что Почеттино, возглавлявший на тот момент "Эспаньол", может сменить Моуринью на посту главного тренера в "Реале."

"Эспаньол" должен был играть с "Реалом" на пресс-конференции перед матчем у меня спросили об этом. Я сказал, что мои дети спят в пижамах "Эспаньола" каждую ночь, поэтому мне трудно думать о смене клуба.

Когда я прибыл на стадион, Жозе ждал меня с сумкой, в которой была бутылка вина и два комплекта формы "Реала". Он сказал: "Все хорошо. Теперь твои дети будут носить это!" С тех пор у нас хорошие отношения", - цитирует Почеттино The Mirror.

Отметим, Моуринью сменил Почеттино на посту главного тренера "Тоттенхэма".

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