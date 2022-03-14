Почеттино встал на защиту Месси и Неймара

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино отреагировал на оскорбления фанатов в адрес Лионеля Месси и Неймара.

"Это несправедливо. Мы все заслуживаем гнева болельщиков, не только Месси и Неймар. Мы команда, а они два лучших футболиста на планете. Поэтому их нужно уважать. Они служат команде. Проигрывает и выигрывает всегда вся команда", - приводит слова Почеттино Le10sport.

Напомним, что это была реакция фанатов парижан на вылет команды из Лиги Чемпионов. ПСЖ в рамках 1/8 финала проиграл "Реалу".

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