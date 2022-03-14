Почеттино встал на защиту Месси и Неймара

Теги маурисио почеттинолионель мессинеймарпсж

Почеттино встал на защиту Месси и Неймара Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино отреагировал на оскорбления фанатов в адрес Лионеля Месси и Неймара.

"Это несправедливо. Мы все заслуживаем гнева болельщиков, не только Месси и Неймар. Мы команда, а они два лучших футболиста на планете. Поэтому их нужно уважать. Они служат команде. Проигрывает и выигрывает всегда вся команда", - приводит слова Почеттино Le10sport.

Напомним, что это была реакция фанатов парижан на вылет команды из Лиги Чемпионов. ПСЖ в рамках 1/8 финала проиграл "Реалу".

Читайте также: Месси и Неймар подверглись оскорблениям со стороны фанатов ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В АПЛ могут снова ввести правило 5 замен

В АПЛ могут снова ввести правило 5 замен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов