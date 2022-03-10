Почеттино - второй худший тренер ПСЖ по проценту поражений в эпоху катарских владельцев

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино проиграл 16,7 процента официальных матчей на посту главного тренера ПСЖ.

Команда под руководством аргентинского специалиста уступила в 12 из 72 игр.

В эпоху катарских владельцев (с 2011 года) это второй худший показатель среди наставников парижан, сообщает Stats Foot.

Хуже результаты ПСЖ были только при Антуане Комбуаре - 21,4 процента поражений.

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