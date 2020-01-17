Почеттино выдвинул три условия "Манчестер Юнайтед"

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Почеттино выдвинул три условия "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед" при выполнении трёх условий, сообщает TalkSPORT.

Во-первых, аргентинец хочет принять команду летом, а не посреди сезона.

Во-вторых, 47-летний специалист требует назначения спортивного директора и отстранения от принятия любых футбольных решений исполнительного директора клуба Эда Вудворда.

В-третьих, Почеттино желает иметь полную свободу в выборе состава и работе на трансферном рынке.

Напомним, что сейчас "МЮ" возглавляет норвежец Уле Гуннар Сульшер.

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