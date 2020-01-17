Почеттино выдвинул три условия "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино готов возглавить "Манчестер Юнайтед" при выполнении трёх условий, сообщает TalkSPORT.
Во-первых, аргентинец хочет принять команду летом, а не посреди сезона.
Во-вторых, 47-летний специалист требует назначения спортивного директора и отстранения от принятия любых футбольных решений исполнительного директора клуба Эда Вудворда.
В-третьих, Почеттино желает иметь полную свободу в выборе состава и работе на трансферном рынке.
Напомним, что сейчас "МЮ" возглавляет норвежец Уле Гуннар Сульшер.
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|22
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|22
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|8
|Тоттенхэм
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|30
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|Кристал Пэлас
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|22
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|Бернли
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
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|22
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|18
|Астон Вилла
|22
|21
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|22
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|22
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