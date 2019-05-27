Почеттино: "Выход в финал для нас значит столько, что трудно описать"

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Почеттино: "Выход в финал для нас значит столько, что трудно описать"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

 "Мы на вершине футбола, на ней бывали немногие. Мы приложили неимоверные усилия. Мы люди скромные, мы просто наслаждаемся каждым мгновением. 

Выход в финал для нас значит столько, что трудно описать. Мы еще сами до конца не осознали. 

Главное чувство, которое испытывает наш тренерский штаб, - это благодарность. Футболу, этому клубу и, главным образом, игрокам", - сказал Почеттино.

Финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде 1 июня. Начало - в 22:00 (мск).

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