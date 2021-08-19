Почеттино высказался о будущем Мбаппе

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Почеттино высказался о будущем МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию вокруг будущего Килана Мбаппе.

"Мбаппе работает очень хорошо. Я вижу, что он останется с нами в этом сезоне", - сказал аргентинец.

О возможном переходе форварда в "Реал Мадрид":

"Много слухов, но он спокоен. Мы хотим, чтобы он остался здесь. У него еще год по контракту с нами. Даже если он не продлится, он все равно игрок ПСЖ", - заявил тренер.

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