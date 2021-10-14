Почеттино высказался о будущем Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнение о продлении соглашения с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.
"С Мбаппе все в порядке. Он спокойный парень с сильным характером, очень общительный. Он знает, чего хочет, любит футбол и уже довольно зрелый человек для своих 22 лет.
Килиан примет решение, которое нужно принять, а клуб сделает все возможное, что удержать его, ведь речь идет об одном из лучших игроков в мире среди 22-летних.
Мне же остается смириться с тем, что вопрос открыт и в будущем может случиться что угодно. За несколько месяцев все может измениться.
У ПСЖ как у клуба, безусловно, есть амбиции и возможности убедить его остаться, предложив ему то, что может заставить его передумать и сделать его счастливым", – сказал Почеттино.
Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее президент "Реала" Флорентино Перес выразил надежду, что к 1 января вопрос с переходом Мбаппе в королевский клуб будет решен.
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