Почеттино высказался о характере Неймара

Теги бразилияпсжмаурисио почеттинонеймар

Почеттино высказался о характере НеймараФото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о характере Неймара после слов бразильца о том, что чемпионат мира-2022 года станет для него последним.

"Неймар – честный человек, который открыто говорит о своих чувствах. Он живет под большим вниманием с очень молодого возраста. У него очень сильный характер. Не думаю, что есть какая-то проблема.

Иногда слова вырывают из контекста. Я не сомневаюсь, что Ней любит футбол и получает от него удовольствие. Уверен, он будет играть еще много лет", – сказал Почеттино.

Также не пропустите: Агуэро сравнил Роналду с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1

ПСЖ вырвал победу у "Анжера" в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов