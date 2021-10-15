Почеттино высказался о характере Неймара
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о характере Неймара после слов бразильца о том, что чемпионат мира-2022 года станет для него последним.
"Неймар – честный человек, который открыто говорит о своих чувствах. Он живет под большим вниманием с очень молодого возраста. У него очень сильный характер. Не думаю, что есть какая-то проблема.
Иногда слова вырывают из контекста. Я не сомневаюсь, что Ней любит футбол и получает от него удовольствие. Уверен, он будет играть еще много лет", – сказал Почеттино.
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