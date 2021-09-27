Почеттино высказался о конфликте Килиана Мбаппе с Неймаром

Теги килиан мбаппенеймармаурисио почеттинопсж

Почеттино высказался о конфликте Килиана Мбаппе с НеймаромФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о конфликте между лидерами команды Килианом Мбаппе и Неймаром.

"Они славные парни. В футболе такое бывает, когда речь идет о двух бойцах. В этом клубе всегда требуется только победа.

Эта история наделала много шума, но внутри команды она прошла бесследно. Игроки поговорили друг с другом, я тоже обсудил ситуацию с ними. Вы видели, что на тренировке они веселились", – сказал аргентинский специалист.

Напомним, что в матче ПСЖ с "Монпелье" (2:0) после своей замены Мбаппе увидел голевую передачу Неймара на Дракслера и сказал Идриссе Гуйе, что "на меня он так пасует".

Также не пропустите: Ничья "Локомотива", победы фаворитов и очередное поражение "Ростова": все результаты 9-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А

Победа "Лацио" в римском дерби, продолжение победной серии "Наполи" и тяжелая победа "Ювентуса": все результаты 7-го тура Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов