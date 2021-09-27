Почеттино высказался о конфликте Килиана Мбаппе с Неймаром
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о конфликте между лидерами команды Килианом Мбаппе и Неймаром.
"Они славные парни. В футболе такое бывает, когда речь идет о двух бойцах. В этом клубе всегда требуется только победа.
Эта история наделала много шума, но внутри команды она прошла бесследно. Игроки поговорили друг с другом, я тоже обсудил ситуацию с ними. Вы видели, что на тренировке они веселились", – сказал аргентинский специалист.
Напомним, что в матче ПСЖ с "Монпелье" (2:0) после своей замены Мбаппе увидел голевую передачу Неймара на Дракслера и сказал Идриссе Гуйе, что "на меня он так пасует".
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