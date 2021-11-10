Почеттино высказался о Лиге 1

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Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о французской Лиге 1.

"Лига 1 — сложный чемпионат с качеством. Думаю, что это самая сложная Лига в физическом плане. Очень много таланта и отличных тренеров. Когда вы вовлечены и находитесь внутри Лиги, она нравится еще больше.

Все команды качественные, с характером и никому не дают спуска. Думаю, что, да, Лига 1 физически сложнее даже АПЛ.

Во Франции игроки обладают потрясающим качеством и талантом. Клубы поставляют постоянно новых талантов в разные Лиги", - сказал аргентинский специалист.

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