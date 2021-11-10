Почеттино высказался о Лиге 1
Фото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о французской Лиге 1.
"Лига 1 — сложный чемпионат с качеством. Думаю, что это самая сложная Лига в физическом плане. Очень много таланта и отличных тренеров. Когда вы вовлечены и находитесь внутри Лиги, она нравится еще больше.
Все команды качественные, с характером и никому не дают спуска. Думаю, что, да, Лига 1 физически сложнее даже АПЛ.
Во Франции игроки обладают потрясающим качеством и талантом. Клубы поставляют постоянно новых талантов в разные Лиги", - сказал аргентинский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13