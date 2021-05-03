Почеттино высказался о матче против "Манчестер Сити"

1 Теги псжманчестер ситимаурисио почеттинолига чемпионов уефа

Почеттино высказался о матче против "Манчестер Сити"Фото: твиттер "ПСЖ"/Автор неизвестен

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино рассказал о тактике на ответный матч 1/2 финал Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити".

"Наша главная задача - лишить их мяча. Мы команда, которая любит владеть мячом не меньше чем "Сити". Нам придется действовать настойчиво и агрессивно. Предстоит битва, будет сложно, но мы должны быть готовы.

Нет никакого дополнительного давления. Я видел Гвардиолу во время его пресс-конференции ранее, он сказал, что чувствует себя спокойнее, чем когда-либо. То же самое и со мной. "ПСЖ" не так много играл в полуфиналах в последние годы. Команда должна наслаждаться этим, расслабиться и подготовиться как можно лучше. Это единственный способ дать себе шанс выйти в финал", - приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

В первом матче "ПСЖ" проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 4-го мая. Начало в 22:00 по московскому времени.

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