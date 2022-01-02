Почеттино высказался о Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о форварде команды Килиане Мбаппе.

"Контрактные ситуации влияют на игрока лишь тогда, когда он не обладает зрелостью, чтобы с этим справляться. А у Килиана это качество присутствует.

Клуб хочет, чтобы он остался на долгое время. Этот вопрос – между двумя сторонами. Надеюсь, он продолжит играть так же", – сказал аргентинский специалист.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает уже в конце нынешнего сезона.

В текущем сезоне француз сыграл 17 матчей в Лиге 1, в которых забил девять голов и отдал восемь голевых передач.

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