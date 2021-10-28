Почеттино высказался о Месси
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился деталями тактики парижан и высказался об аргентинском форварде команды Лионеле Месси.
– Почему Месси играет справа? Есть ли смысл в том, что ему нужно время для адаптации?
– В плане тактики мы работаем над базовой системой с множеством вариаций. Это шаблон, по которому мы объясняем игрокам атакующие и оборонительные действия. Затем задачи игроков зависят от того, где находится мяч. В атаке мы оставляем игрокам определенную свободу действий.
Месси может начинать матч справа. Он также может играть в центре и опускаться ниже, чтобы разыгрывать мяч. Он может играть на любой позиции. Он – лучший игрок в мире с исключительным пониманием игры. Он играет тем, где должен находиться, чтобы помочь команде, – сказал аргентинский специалист.
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