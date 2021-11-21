Почеттино высказался о первом голе Месси в Лиге 1

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Нантом" (3:1) в 14-м туре Лиге 1..

"Мы показали не только характер, но и качественную игру, проведя очень хороший первый тайм.

Прогресс Месси, Неймара и Мбаппе? Я всегда говорил, что им нужно было наиграть связи, проводить вместе время на поле. Но хороший матч провела вся команда в целом, благодаря чему эти талантливые игрокам создавали голевые моменты. Жаль, что мы не забили больше в первом тайме.

Первый гол Месси в Лиге 1? Не думаю, что он переживал из-за того, что не мог забить раньше. Он великий победитель, лучший игрок в мире. Он знает, как справляться с трудностями, и умеет терпеть. Хорошо, что он забил", – сказал Почеттино.

Также не пропустите: Источник: Жена Зидана не хочет переезжать в Манчестер. | http://soccernews.ru