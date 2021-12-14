Почеттино высказался о попадании на "Реал" в 1/8 ЛЧ

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Почеттино высказался о попадании на "Реал" в 1/8 ЛЧФото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане сыграют с мадридским "Реалом".

"Это будет сложное двойное противостояние, потому что в этой команде есть супер тренер и супер игроки.

Мы встретимся с "Мадридом" – командой, привыкшей выигрывать Лигу Чемпионов, командой с историей и большим опытом", - сказал аргентинский специалист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ недовольны результатами жеребьвки.

Также не пропустите: ПСЖ недовольны результатами жеребьевки 1/8 ЛЧ. | http://soccernews.ru
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