Почеттино высказался о попадании на "Реал" в 1/8 ЛЧ

Фото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане сыграют с мадридским "Реалом".

"Это будет сложное двойное противостояние, потому что в этой команде есть супер тренер и супер игроки.

Мы встретимся с "Мадридом" – командой, привыкшей выигрывать Лигу Чемпионов, командой с историей и большим опытом", - сказал аргентинский специалист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ недовольны результатами жеребьвки.

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