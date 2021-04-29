Почеттино высказался о поражении ПСЖ от "Манчестер Сити"

Фото официальный сайт УЕФА

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино дал комментарии после первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Парижане дома проиграли со счётом 1:2, ответная встреча между командами запланирована на следующий вторник.

"Мы видели сегодня два разных тайма. В первом тайме мы хорошо сыграли. Мы создавали моменты и заслуженно вышли вперёд, а после перерыва лучше был "Сити". Забитые ими голы стали случайностью, но они создавали больше, чем мы. В итоге каждая команда провела по одному хорошему тайму.

Мы разочарованы двумя пропущенными мячами. Трудно принять то, что это произошло в полуфинале. Но во втором тайме "Сити" сыграл стабильнее. Было нелегко справляться с ними. Они действовали чуть более агрессивно. Нам было нелегко возвращать себе мяч.

В футболе нужно верить. Противостояние возобновится через шесть дней. Мы должны постараться забить и победить. Конечно, мы ощущаем давление, но нужно стараться", - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

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