Почеттино высказался о предстоящем матче с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Олимпиакосом". Об этом сообщает Sky Sports.

"После финала в Мадриде прошло уже много времени, я много думал об этом летом. В финале мне было больно проигрывать, ведь невозможно отстранится от эмоций. Пришлось подождать, чтобы начать все исправлять.

Просто так нам никто не даст попасть в финал Лиги чемпионов, это нормально. Это делает наш путь в Лиге чемпионов захватывающим.

Атмосфера будет сложной, но мы уважаем соперника, нужно будет доказать, что мы фавориты", - сказал Почеттино.

Матч "Олимпиакос" - "Тоттенхэм" состоится 18 сентября на стадионе "Караискакис". Начало встречи - в 19:55 (мск).

Напомним, что в сезоне-2018/19 "шпоры" заняли второе место Лиги чемпионов, проиграв "Ливерпулю".

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