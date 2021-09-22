Почеттино высказался о проблемах с атакой ПСЖ в последних матчах

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Почеттино высказался о проблемах с атакой ПСЖ в последних матчах

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что ему необходимо решить проблему сыгранность футболистов в линии атаки.

"Нам нужно добиться улучшенного взаимопонимания не только в играх, но и на тренировках. В матче с "Лионом" мы играли по схеме "4-2-3-1". Эта схема отличается от того, как мы играли раньше. Впрочем, я доволен тем, как мы играли, но нам нужно улучшать взаимодействие. Месси, Неймар и Ди Мария хорошо знакомы с сильными сторонами друг друга, поэтому они уже хорошо взаимодействуют. Сейчас мы должны интегрировать в игру команды Мбаппе, но на это нужно время", – приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Напомним, что в чемпионате Франции ПСЖ выиграл шесть матчей из шести и занимает первое место. В Лиге Чемпионов парижский клуб в матче 1-го тура группового этапа не смог обыграть бельгийский "Брюгге" (1:1).

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