Почеттино высказался о проблемах с атакой ПСЖ в последних матчах
Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что ему необходимо решить проблему сыгранность футболистов в линии атаки.
"Нам нужно добиться улучшенного взаимопонимания не только в играх, но и на тренировках. В матче с "Лионом" мы играли по схеме "4-2-3-1". Эта схема отличается от того, как мы играли раньше. Впрочем, я доволен тем, как мы играли, но нам нужно улучшать взаимодействие. Месси, Неймар и Ди Мария хорошо знакомы с сильными сторонами друг друга, поэтому они уже хорошо взаимодействуют. Сейчас мы должны интегрировать в игру команды Мбаппе, но на это нужно время", – приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.
Напомним, что в чемпионате Франции ПСЖ выиграл шесть матчей из шести и занимает первое место. В Лиге Чемпионов парижский клуб в матче 1-го тура группового этапа не смог обыграть бельгийский "Брюгге" (1:1).
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|6
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|41
|7
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|28
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|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13