Почеттино высказался о ПСЖ в Лиге чемпионов
Фото: твиттер Почеттино\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о провалах парижан в попытках выиграть Лигу чемпионов.
"Мы были сильно разочарованы вылетом, так как хотели выиграть Лигу чемпионов. В этом клубе работали великие тренеры, за него выступали великие футболисты.
Но на все нужно время. И в "Тоттенхэме" строительство команды заняло какое-то время. Важно оптимизировать все инструменты, которые находятся в твоем распоряжении.
Конечно, нельзя сравнивать разные проекты в разных клубах, тем более из разных стран, везде свое видение ситуации, свои этапы. Но добиться успеха сложно везде.
"Манчестер Сити" не первый год пытается выиграть ЛЧ. "Ювентус" – тоже. Им этого добиться также не удалось. Требования в ЛЧ высоки, нужно пройти определенный процесс, найти способ построить успешную команду", – сказал аргентинский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13