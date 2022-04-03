Почеттино высказался о ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Почеттино\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о провалах парижан в попытках выиграть Лигу чемпионов.

"Мы были сильно разочарованы вылетом, так как хотели выиграть Лигу чемпионов. В этом клубе работали великие тренеры, за него выступали великие футболисты.

Но на все нужно время. И в "Тоттенхэме" строительство команды заняло какое-то время. Важно оптимизировать все инструменты, которые находятся в твоем распоряжении.

Конечно, нельзя сравнивать разные проекты в разных клубах, тем более из разных стран, везде свое видение ситуации, свои этапы. Но добиться успеха сложно везде.

"Манчестер Сити" не первый год пытается выиграть ЛЧ. "Ювентус" – тоже. Им этого добиться также не удалось. Требования в ЛЧ высоки, нужно пройти определенный процесс, найти способ построить успешную команду", – сказал аргентинский специалист.

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