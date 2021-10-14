Почеттино высказался о Рамосе

Фото: инстаграм Рамосе/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино рассказал о состоянии испанского защитник команды Серхио Рамоса.

"К сожалению, Рамос пока не тренируется в общей группе, но он близок к этому. Будем надеяться, что это произойдет как можно скорее. Мы довольны прогрессом в его восстановлении.

Он великий чемпион, никто не сомневается в его уровне и таланте. Сейчас у него не лучший период, но он силен.

Надеюсь, что он сможет вернуться в сборную Испании. Это вопрос к Луису Энрике. Нет сомнений, что Рамос в лучшей форме – один из лучших центральных защитников в мире", – сказал аргентинский специалист.

Испанец до сих пор не сыграл ни одного матча за парижан по причине травмы икроножной мышцы.

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