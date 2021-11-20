Почеттино высказался о Рамосе

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Почеттино высказался о РамосеФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о состоянии испанского защитника команды Серхио Рамоса в преддверии матча против "Нанта" в Лиге 1.

"Рамос хорошо тренируется. Есть хороший прогресс, Серхио идет верным путем. Посмотрим, сможет ли Серхио войти в заявку на завтрашний матч.

Такому игроку, чемпиону мира, сложно не играть, но он хорошо тренируется, демонстрируя зрелость и терпение. Рамос прогрессирует и показывает, что достаточно силен для того, чтобы справиться с этой ситуацией", – сказал аргентинский специалист.

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