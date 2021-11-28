Почеттино высказался о Рамосе

Теги серхио рамоспсжмаурисио почеттино

Почеттино высказался о РамосеФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об испанском защитнике Серхио Рамосе, который с высокой долей вероятности совершит дебют за клуб в матче с "Сент-Этьеном"

"Рамос ведет себя нормально, профессионально, старается помочь команде. Это хорошо. Он известный нам игрок с большим опытом и великий чемпион.

Он может привнести свои знания и ценности. Ему нужно играть. Посмотрим, как он адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги. Это сложно предсказать, это просто ощущение. На это потребуется время", – сказал аргентинский специалист.

Также не пропустите: Фекир может продлить контракт с "Бетисом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хави подрался с Эмери после матча в Ла Лиге

Хави подрался с Эмери после матча в Ла Лиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов