Почеттино высказался о Рамосе

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об испанском защитнике Серхио Рамосе, который с высокой долей вероятности совершит дебют за клуб в матче с "Сент-Этьеном"

"Рамос ведет себя нормально, профессионально, старается помочь команде. Это хорошо. Он известный нам игрок с большим опытом и великий чемпион.

Он может привнести свои знания и ценности. Ему нужно играть. Посмотрим, как он адаптируется к лиге, которая полностью отличается от Ла Лиги. Это сложно предсказать, это просто ощущение. На это потребуется время", – сказал аргентинский специалист.

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