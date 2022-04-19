Почеттино высказался о своем будущем в ПСЖ
Фото: твиттер Почеттино\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о своем будущем в стане парижан.
"У меня еще год по контракту с ПСЖ. Логично, что здесь вопрос не в желании, а в договоре. Ожидания и настрой – всегда стремиться к лучшему. И у нас остается желание взять реванш.
Одна из главных целей этого клуба – победа в Лиге чемпионов. Мы очень разочарованы тем, что нам это не удалось, однако выигрывать Лигу чемпионов каждый день невозможно.
Тем не менее сезоне не окончен, мы еще не выиграли чемпионат и сосредоточены на этой задаче. Когда она будет решена, мы вместе сядем и обсудим будущее команды", – сказал аргентинский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13