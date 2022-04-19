Почеттино высказался о своем будущем в ПСЖ

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Почеттино высказался о своем будущем в ПСЖ

Фото: твиттер Почеттино\Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о своем будущем в стане парижан.

"У меня еще год по контракту с ПСЖ. Логично, что здесь вопрос не в желании, а в договоре. Ожидания и настрой – всегда стремиться к лучшему. И у нас остается желание взять реванш.

Одна из главных целей этого клуба – победа в Лиге чемпионов. Мы очень разочарованы тем, что нам это не удалось, однако выигрывать Лигу чемпионов каждый день невозможно.

Тем не менее сезоне не окончен, мы еще не выиграли чемпионат и сосредоточены на этой задаче. Когда она будет решена, мы вместе сядем и обсудим будущее команды", – сказал аргентинский специалист.

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