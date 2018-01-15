Почеттино высказался о своей возможной работе с "Реалом"

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Почеттино высказался о своей возможной работе с "Реалом"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о своей возможной работе с мадридским "Реалом".

"Реал": Я очень счастлив в "Тоттенхэме". Но в будущем я могу оказаться там, где меня захочет видеть футбол", - приводит слова 45-летнего наставника "шпор" Marca.

Отметим, что в период с 2009-го по 2012-й годы Почеттино уже работал в испанской Ла Лиге, возглавляя "Эспаньол".

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