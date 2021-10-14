Почеттино высказался о тратах ПСЖ

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Почеттино высказался о тратах ПСЖФото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино высказался о тех суммах, которые тратят парижане.

"ПСЖ со стороны выглядит как клуб, в котором все в изобилии. То, что на нас обращают внимание, нормально. Но иногда говорят слишком много, не зная сути.

В другие времена остальные топ-клубы всегда выигрывали от экономических факторов, которые приносили явную выгоду.

ПСЖ совершенно точно не делает ничего плохого. На самом деле, у нас команда отличных игроков, а мы меньше всех вложились в трансферы этим летом. Мы подписывали игроков бесплатно, за исключением Хакими.

Людям стоит подумать и посмотреть на расходы других клубов. Возможно, они удивятся", – сказал Почеттино.

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