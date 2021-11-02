Почеттино высказался о травме Месси

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о травме аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

"Мы надеемся, что Месси будет быстро восстанавливаться и совсем скоро вернется в состав. Больше ничего сказать не могу", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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