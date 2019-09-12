Почеттино высказался о травмированных Эриксене и Ло Чельсо
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как чувствуют себя травмированные полузащитник Кристиан Эриксен и Джованни Ло Чельсо.
"Я счастлив, что он здесь. У него есть свои цели и задачи и правильный настрой. Он очень важен для команды, мы его ценим.
По поводу Джованни очень печально. Он в клубе только месяц, все шло отлично. Будем ждать его восстановления, однако мы должны сохранять позитивный настрой. Желаем ему скорейшего восстановления", - сказал Почеттино.
"Тоттенхэм" занимает 9 место турнирной таблице, отметившись 5 голами.
А еще: Роуз сказал, что счастлив быть в "Тоттенхэме"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Селихов в скором времени будет прооперирован
-
Венгер в ближайшее время станет техническим директором ФИФА
-
"Золотой" тинейджер, продукты перестройки и защитник без контракта с производителем обуви: вспоминаем 10 самых дорогих трансферов лета
-
ПСЖ может наказать болельщиков за оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
"Локомотив" недоволен решением РФС по календарю Кубка России
Лента новостей
-
Себальос сравнил Обамеянга с Роналду.
-
1
Месси заявил, что не командует в "Барселоне"
-
Болельщик ЦСКА Малосолов прокомментировал заявление "Спартака" в прокуратуру
-
Точилин: "За Кокориным и Мамаевым уже очередь"
-
Почеттино высказался о травмированных Эриксене и Ло Чельсо
-
Крал заявил, что готов дебютировать за "Спартак"
-
Селихов в скором времени будет прооперирован
-
Фернандес признан лучшим игроком ЦСКА в августе
-
Форвард "Ростова" Шомуродов признан лучшим игроком клуба в июле-августе
-
Уиллок заключил контракт с "Арсеналом"
-
Горецка пропустит несколько матчей "Баварии" из-за травмы
-
Ари надеется сыграть за сборную России в октябре
-
Голкипер "Динамо" Лещук признан лучшим игроком клуба в августе
-
Карпин заступился за мальчика с прической как у Ибрагимовича
-
Модрич получил травму приводящей мышцы правого бедра
-
Месси прокомментировал выступление "Барселоны" на старте сезона
-
Венгер в ближайшее время станет техническим директором ФИФА
-
"Барселона" провела презентацию третьей формы на текущий сезон
-
Месси: "Никогда не чувствовал себя фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"
-
"Золотой" тинейджер, продукты перестройки и защитник без контракта с производителем обуви: вспоминаем 10 самых дорогих трансферов лета
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1