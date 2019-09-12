Почеттино высказался о травмированных Эриксене и Ло Чельсо

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Почеттино высказался о травмированных Эриксене и Ло Чельсо

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, как чувствуют себя травмированные полузащитник Кристиан Эриксен и Джованни Ло Чельсо.

"Я счастлив, что он здесь. У него есть свои цели и задачи и правильный настрой. Он очень важен для команды, мы его ценим.

По поводу Джованни очень печально. Он в клубе только месяц, все шло отлично. Будем ждать его восстановления, однако мы должны сохранять позитивный настрой. Желаем ему скорейшего восстановления", - сказал Почеттино.

"Тоттенхэм" занимает 9 место турнирной таблице, отметившись 5 голами.

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