Почеттино высказался о важности денег в современном футболе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что деньги в современном футболе имеют важное значение.

"Тоттенхэму" невозможно превзойти "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионский титул - нам нужно лучше начать следующий сезон. Дело не только в деньгах, которые есть у "Сити", но они помогают. Это не значит, что если вы миллиардер, то будете счастливы, но деньги точно помогут. Вы можете невероятно работать, реализовывать все свои идеи в качестве тренера. Для этого нужны игроки, которые будут помогать вам, а когда у вас лучшие футболисты, то сделать это проще", - сказал Почеттино.

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