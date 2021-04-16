Почеттино высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

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Почеттино высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"

Фото PSG Talk

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о своём отношении к слухам, сватающим нападающего Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Я буду бороться за то, чтобы сохранить его в ПСЖ. Наш клуб делает всё возможное, чтобы Неймар и Мбаппе остались. Я настроен оптимистично. Думаю, что Килиан не уйдёт. У него серьёзные обязательства перед ПСЖ", - цитирует Почеттино твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт Мбаппе с парижанами истекает в 2022 году, и он пока не дал согласие на его продление. В связи с этим клуб рассматривает вариант с продажей форварда ближайшим летом, чтобы потом не потерять его бесплатно.

В текущем сезоне 22-летний француз забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 40 матчах. Его рыночная стоимость - 160 миллионов евро.

Не пропустите: ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром до матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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