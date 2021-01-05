Почеттино высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном переходе во французский клуб аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Санта-Клаус уже выполнил огромный объем работы, чтобы помочь мне вернуться в ПСЖ. Я благодарен Аль-Хелаифи и Леонардо за предоставленную мне возможность. Мы знаем, что ПСЖ является амбициозным и одним из самых крупных клубов в мире.

Я слышал, что Неймар хочет играть вместе с Месси. Но сейчас я сосредоточен на адаптации на новом месте работы. Я понимаю, почему вы спрашиваете меня об этом. В будущем у нас будет время обсудить тему Месси", - приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года и он может перейти в другой клуб бесплатно.

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