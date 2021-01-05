Почеттино высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Теги псжбарселоналионель мессимаурисио почеттинотрансферы

Почеттино высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном переходе во французский клуб аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси

"Санта-Клаус уже выполнил огромный объем работы, чтобы помочь мне вернуться в ПСЖ. Я благодарен Аль-Хелаифи и Леонардо за предоставленную мне возможность. Мы знаем, что ПСЖ является амбициозным и одним из самых крупных клубов в мире. 

Я слышал, что Неймар хочет играть вместе с Месси. Но сейчас я сосредоточен на адаптации на новом месте работы. Я понимаю, почему вы спрашиваете меня об этом. В будущем у нас будет время обсудить тему Месси", - приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года и он может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" уверен в уходе Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Александр Кокорин может перебраться в МЛС

Александр Кокорин может перебраться в МЛС

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов