Почеттино высказался о возможном переходе Рамоса в ПСЖ

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Почеттино высказался о возможном переходе Рамоса в ПСЖ

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино порассуждал о потенциальном подписании капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Ближайшим летом испанский защитник может стать свободным агентом. Если "сливочные" не продлят контракт с игроком, то он получит право уйти в другой клуб бесплатно.

"Клубная стратегия неизменна ещё со времён трансфера Роналдиньо. Мы изучаем рынок и подписываем футболистов, способных усилить нашу команду. Посмотрим на ситуацию в ближайшие месяцы. Рамос здесь найдёт выдающийся клуб, всегда мечтающий о победе. ПСЖ - один из лучших в мире", - цитирует Почеттино Marca.

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 668 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.

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