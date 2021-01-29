Почеттино высказался о возможном переходе Рамоса в ПСЖ
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино порассуждал о потенциальном подписании капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.
Ближайшим летом испанский защитник может стать свободным агентом. Если "сливочные" не продлят контракт с игроком, то он получит право уйти в другой клуб бесплатно.
"Клубная стратегия неизменна ещё со времён трансфера Роналдиньо. Мы изучаем рынок и подписываем футболистов, способных усилить нашу команду. Посмотрим на ситуацию в ближайшие месяцы. Рамос здесь найдёт выдающийся клуб, всегда мечтающий о победе. ПСЖ - один из лучших в мире", - цитирует Почеттино Marca.
34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 668 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14