Почеттино высказался о возможном уходе в "Манчестер Юнайтед"

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Почеттино высказался о возможном уходе в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что он не собирается покидать клуб ради "Манчестер Юнайтед".

"Я вынужден мириться со слухами. В этом есть плюсы и минусы. Впрочем, мне все равно. Только факты интересуют меня. Сейчас я занят в очень интересном проекте. Конечно, мы не можем быть довольны поражением от "Манчестер Сити", но мы работаем над тем, чтобы побеждать", - приводит слова Почеттино Amazon Prime.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов предложить Почеттино пост главного тренера по окончании нынешнего сезона.

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