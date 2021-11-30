Почеттино высказался о "Золотом мяче" Месси
Фото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о победе аргентинского нападающего команды Лионелем Месси в голосовании за "Золотого мяча", который стал для форварда уже седьмым в карьере.
"Месси абсолютно заслуженно выиграл "Золотой мяч", и здесь не о чем спорить.
Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил "Золотой мяч", это точно", – сказал аргентинский специалист.
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|Монпелье
|28
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|9
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|Страсбур
|27
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|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|Брест
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|Метц
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|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
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