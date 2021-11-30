Почеттино высказался о "Золотом мяче" Месси

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Почеттино высказался о "Золотом мяче" МессиФото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о победе аргентинского нападающего команды Лионелем Месси в голосовании за "Золотого мяча", который стал для форварда уже седьмым в карьере.

"Месси абсолютно заслуженно выиграл "Золотой мяч", и здесь не о чем спорить.

Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил "Золотой мяч", это точно", – сказал аргентинский специалист.

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