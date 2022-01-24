Почеттино высказался об игре Месси против "Реймса"
Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал выступление аргентинского нападающего команды Лионеля Месси в матче 23-го тура французской Лиги 1 против "Реймса" (4:0).
Отметим, что в этой встрече Месси сыграл впервые после того, как перенес коронавирус. Он отдал голевую передачу на Марко Верратти.
"Хорошо, что он смог сыграть 30 минут. Постепенно он восстанавливается от ковида", – приводит слова аргентинского специалиста ESPN.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Месси принял участие в 12 матчах, в которых забил один гол и отдал 4 результативные передачи.
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