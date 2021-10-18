Почеттино высказался об отсутствии Неймара в предстоящем матче с "РБ Лейпциг" в ЛЧ

Теги неймарпсжрб лейпцигмаурисио почеттино

Почеттино высказался об отсутствии Неймара в предстоящем матче с "РБ Лейпциг" в ЛЧ

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об отсутствии бразильского нападающего Неймара в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

"В этом матче победа нужна обеим командами. "РБ Лейпциг" играет в атакующий футбол и больше значение будет иметь владение мячом. Что касается Неймара, то его здоровье является приоритетом для нас. Надеюсь, что вскоре он вернется в строй", - приводит слова Почеттино пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Неймар почти поцеловал соперника в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тарасов завершил игровую карьеру

Тарасов завершил игровую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов