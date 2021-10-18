Почеттино высказался об отсутствии Неймара в предстоящем матче с "РБ Лейпциг" в ЛЧ

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об отсутствии бразильского нападающего Неймара в предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

"В этом матче победа нужна обеим командами. "РБ Лейпциг" играет в атакующий футбол и больше значение будет иметь владение мячом. Что касается Неймара, то его здоровье является приоритетом для нас. Надеюсь, что вскоре он вернется в строй", - приводит слова Почеттино пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Неймар провел за ПСЖ семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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