Почеттино высказался об усилении "Тоттенхэма" в январе

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Почеттино высказался об усилении "Тоттенхэма" в январе
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сомневается, что клуб будет усиливаться в зимнее трансферное окно. 

"Лето - сложное время для трансферов, но зима еще хуже. Нам будет очень сложно купить подходящих футболистов. Поэтому я не жду новых игроков. Если у нас будет возможность купить хорошего игрока, то мы подумаем. Мы всегда готовы усилить команду. 

Впрочем, я доволен имеющимся составом. У нас есть сильные футболисты на всех позициях. Из-за этого усилить команду очень тяжело", - приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, что прошлым летом лондонский клуб не купил ни одного игрока. После 21 тура "Тоттенхэм" занимает третье место в Премьер-лиге.

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