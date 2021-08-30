Почеттино высказался по поводу слухов об уходе Мбаппе в "Реал"
Фото твиттер ПСЖ
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино отрицает, что нападающий Килиан Мбаппе в скором времени станет игроком "Реала".
"Мбаппе - наш игрок. Все знают, что футбольная индустрия полна слухов. Но наш президент и спортивный директор уже всё объяснили. Он с нами. и я очень рад этому. Килиан один из самых важных футболистов мира", - сказал Почеттино.
По данным СМИ, ПСЖ уже отклонил два предложения "Реала", последнее - 170 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов.
Ранее сообщалось, что королевский клуб выдвинул ультиматум - либо трансфер будет согласован до вечера воскресенья, либо переговоры прекратятся.
Не пропустите: Верратти надеется, что Мбаппе останется в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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