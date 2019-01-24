Почеттино выступил против внедрения системы VAR в АПЛ

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино выступил против внедрения системы VAR в английской Премьер-лиге.

"Могу с уверенностью сказать, что в других европейских чемпионатах уже никто не счастлив от появления видеоповторов. Я беспокоюсь, что однажды возникнет момент, когда футбол начнёт раздражать болельщиков. Если постоянно останавливать матчи на пять минут для принятия решения, вряд ли такое кому-то понравится. Считаю, что нужно отложить внедрение VAR в АПЛ. Лучше взять паузу на год или более, поскольку у нас нет всей информации, мы не знаем, как система будет работать. Сейчас Премьер-лига является лучшим шоу в футболе. Поэтому мы должны быть осторожны с тем, как развиваем эту систему и как её используем" - цитирует Почеттино BBC.

Напомним, что система VAR уже используется в Примере, Серии А, Бундеслиге и Лиге 1. Также вскоре видеоповторы внедрят в Лиге Чемпионов.

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