Почеттино: "Я бы поставил Дембеле в один ряд с Марадоной и Роналдиньо"

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Почеттино: "Я бы поставил Дембеле в один ряд с Марадоной и Роналдиньо"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино расхвалил хавбека команды Муссу Дембеле.

"Я могу говорить о Дембеле, потому что за 4 года я его прекрасно знаю. Это гений футбола, и я не один так думаю. Я бы поставил Дембеле в один ряд с Марадоной и Роналдиньо. Лично для меня он один из самых ярких талантов в истории мирового футбола" - приводит слова Почеттино FourFourTwo.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 29 матчей, однако результативными действиями не отметился.

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