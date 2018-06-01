Почеттино: "Я не контактировал с "Реалом"

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Почеттино: "Я не контактировал с "Реалом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался о слухах про возможный уход в "Реал".

"Когда вам звонит "Реал", нужно выслушать. Но в данном случае от меня ничего не зависит. На днях я заключил новое долгосрочное соглашение с "Тоттенхэмом" и всем доволен. Я счастлив в этом клубе, потому что мне позволяют работать. Мы растем вместе.

В настоящее время хочу сконцентрироваться на плане подготовки к следующему сезону и не обращать внимание на все эти слухи. Сейчас начнет появляться множество разных слухов и разговоров, но я не контактировал с "Реалом" - цитирует Почеттино El Confidencial.

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