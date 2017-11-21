Почеттино: "Я не собираюсь выпускать второй состав на матч с "Боруссией"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино высказался в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Мы вышли в 1/8 финала и очень этому рады. В прошлом сезоне не смогли выйти из группы, сейчас вот уже сделали на шаг больше. Кейн и Алли здоровы и готовы играть. Отдых будет предоставлен тем, кому он больше всего нужен. Но я не собираюсь выпускать второй состав, ведь это Лига Чемпионов. Да, мы уже в плей-офф, но теперь нужно занять первое место" - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Боруссия" - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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