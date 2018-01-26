Почеттино: "Я никогда не буду тренером "Барселоны" или "Арсенала"

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Почеттино: "Я никогда не буду тренером "Барселоны" или "Арсенала"Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не собирается работать с грандами мирового футбола.

"Для меня всё предельно ясно. Я никогда не буду тренером "Барселоны" или "Арсенала", потому что меня ассоциируют с "Тоттенхэмом" и "Эспаньолом". Как игрок я вырос в "Ньюэллс Олд Бойз", поэтому никогда не смогу тренировать "Росарио Сентраль". 

Таково моё решение. Я лучше буду работать на своей ферме в Аргентине, чем в некоторых местах. Но моя преданность нынешнему клубу велика. Я работаю так, словно останусь здесь навечно. Впрочем, в футболе может произойти всё что угодно. Завтра владелец встанет не с той ноги и скажет: "О, пора бы уволить Маурисио". И я буду выглядеть глупо, рассуждая сейчас о том, что не пойду работать туда-то и туда-то. В футболе ты никогда не можешь быть уверен в своём будущем на все сто", - сказал он.

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